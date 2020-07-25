النيجر تعيد فتح حدودها الجوية اعتبارا من أول أغسطس المقبل

ذكرت حكومة النيجر أنها ستعيد فتح أجوائها للرحلات الدولية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، بعد إغلاقها في 17 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة، في بيان رسمى، إلى أن المسافرين القادمين إلى النيجر يتعين عليهم لدى وصولهم تقديم نتائج إجراء اختبار يفيد بعدم إصابتهم بكوفيد ـ 19، على أن يكون هذا الاختبار قد أجرى قبل السفر بثلاثة أيام على الأقل، مضيفة أن المسافرين سيخضعون لدى وصلهم لاختبار سريع للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأوضحت الحكومة، أن المسافرين الذين لم يجروا أي اختبار للكشف عن إصابتهم بالفيروس سيتعين عليهم دفع رسوم مقابل إجراء اختبار لهم لدى وصولهم إلى البلاد، أما المسافرين من النيجر فيجب عليهم تقديم نتائج إجراء اختبار يفيد بعدم إصابتهم بكورونا المستجد.

وأعادت حكومة النيجر فتح الأماكن الترفيهية والمؤسسات التعليمية، إلا أنها مازالت تغلق حدودها البرية مع دول الجوار.

وأعلنت النيجر عن أول حالة إصابة بكورونا المستجد على أراضيها في 19 مارس الماضي، وأوضحت في أبريل الماضي أن احتياجاتها المالية لمكافحة الوباء تقدر بنحو 600 مليار فرنك أفريقي.