من أمريكا إلى النيجر.. اتساع رقعة المظاهرات ضد كورونا حول العالم

على الرغم من الحالة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث أصاب الملايين وتخطت عدد وفياته حاجز المائتي ألف في أكثر من 210 دول حول العالم، إلا أن خطورة الفيروس القاتل لم تمنع خروج مظاهرات ضد مظاهر إيقاف الحياة وتقييد الحركة في عدد من دول العالم.

الولايات المتحدة الأمريكية، التي يقترب فيها عدد المصابين من مليون حالة، وسجلت أكثر من 55 ألف حالة وفاة، شهدت عدد من الولايات من ضمنها ولايات تكساس وفيرجيناو مينيسوتا وميتشجان، تفاعلا مع دعوة الرئيس دونالد ترامب بالخروج إلى الشوارع بالولايات المختلفة لفتحها مرة أخرى.

وخاض ترامب جدلا كبيرا مع مجموعة من حكام الولايات، على رأسهم حاكم نيويورك أندرو كومو، حول ضرورة رفع الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، والبدء في عودة الحياة تدريجيا إلى الشوارع، وهو ما يرفضه حكام الولايات بشدة.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن عددا من المواطنين الأمريكيين المنتمين إلى الحزب الجمهوري خرجوا إلى شوارع الولايات حاملين أعلام عملاقة لأمريكا، تأييدا لدعوة ترامب، مطالبين بضرورة فتح البلاد مرة أخرى رغم تفشى الوباء بها.

وفي ألمانيا، حيث تم تسجيل 157 ألف إصابة، وحوالي 6 آلاف وفاة، اعتقلت الشرطة مجموعة من المتظاهرين الرافضين لقرارات الإغلاق في برلين، وحاولت الشرطة صرف المحتجين بطريقة لطيفة ولكنها هجمت على شباب يرتدون أقنعة "فانديتا" ويدعون إلى الإثارة والعنف لعودة الحياة لطبيعتها في ألمانيا.

Dozens arrested during demo against #COVID19 measures in #Berlin pic.twitter.com/Z4lYbPaJYe