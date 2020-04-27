من أمريكا إلى النيجر.. اتساع رقعة المظاهرات ضد كورونا حول العالم

على الرغم من الحالة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث أصاب الملايين وتخطت عدد وفياته حاجز المائتي ألف في أكثر من 210 دول حول العالم، إلا أن خطورة الفيروس القاتل لم تمنع خروج مظاهرات ضد مظاهر إيقاف الحياة وتقييد الحركة في عدد من دول العالم.

الولايات المتحدة الأمريكية، التي يقترب فيها عدد المصابين من مليون حالة، وسجلت أكثر من 55 ألف حالة وفاة، شهدت عدد من الولايات من ضمنها ولايات تكساس وفيرجيناو مينيسوتا وميتشجان، تفاعلا مع دعوة الرئيس دونالد ترامب بالخروج إلى الشوارع بالولايات المختلفة لفتحها مرة أخرى.

وخاض ترامب جدلا كبيرا مع مجموعة من حكام الولايات، على رأسهم حاكم نيويورك أندرو كومو، حول ضرورة رفع الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، والبدء في عودة الحياة تدريجيا إلى الشوارع، وهو ما يرفضه حكام الولايات بشدة.

ترامب يدعو الأمريكيين للتظاهر ضد حظر التجول

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن عددا من المواطنين الأمريكيين المنتمين إلى الحزب الجمهوري خرجوا إلى شوارع الولايات حاملين أعلام عملاقة لأمريكا، تأييدا لدعوة ترامب، مطالبين بضرورة فتح البلاد مرة أخرى رغم تفشى الوباء بها.

وفي ألمانيا، حيث تم تسجيل 157 ألف إصابة، وحوالي 6 آلاف وفاة، اعتقلت الشرطة مجموعة من المتظاهرين الرافضين لقرارات الإغلاق في برلين، وحاولت الشرطة صرف المحتجين بطريقة لطيفة ولكنها هجمت على شباب يرتدون أقنعة "فانديتا" ويدعون إلى الإثارة والعنف لعودة الحياة لطبيعتها في ألمانيا.

واشتبكت الشرطة عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على توقف الحياة الطبيعية بسبب إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا، وردد المتظاهرون هتاف "أريد استعادة حياتي" وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات "حماية الحقوق الدستورية" و"الحرية ليست كل شيء، لكن بدون حرية فإنه لا معنى لأي شيء"، وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على حوالي 100 شخص.

كندا تحذر من التظاهر ضد كورونا.. والنيجر تعتقل 274 شخصا

كما شهدت كندا عددا من المظاهرات والاحتجاجات ضد إجراءات إغلاق الحياة بسبب فيروس كورونا، وحذر رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكنديّة دوج فورد، من التظاهر ضد إجراءات الحجر، واصفًا من يخرقون الحظر بأنهم عديمو المسؤولية وأنانيون.

وتظاهر نحو 100 شخص أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو، للتنديد بإجراءات الحجر وإغلاق الاقتصاد، حاملين لافتات كتب عليها: "ترودو هذا يكفي. افتحوا كندا"، ووصف بعضهم المعلومات الصحفية المتعلقة بالآثار المدمرة للفيروس بأنها "تضليل إعلامي".

وقال فورد، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لدينا مقدّمو رعاية يجهدون ليل نهار لحماية المجتمع. و99% من سكّان المقاطعة يعملون معاً وهو الأمر الذي ساهم في تسطيح منحنى الوباء.. وفي المقابل هناك مجموعة من الأشخاص يحتجون ويخرقون القانون ويعرضون الجميع للخطر، بما في ذلك أنفسهم".

في النيجر، اعتقلت الشرطة 274 شخصًا في العاصمة "نيامي"، بتهمة تعكير النظام العام والتجمع المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما صادرت ثماني سيارات و26 دراجة نارية، بعد مظاهرات ضد قرارات حظر التجوال في البلاد.

وقالت وكالة أنباء النيجر، إن المظاهرات التي تأتي ضد حظر التجول الذي فرضته البلاد لاحتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف في البلاد التي سجلت نحو 700 إصابة و30 وفاة.