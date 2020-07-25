رئيس لجنة الإعلام الرياضي: أطالب بصلاحيات لوقف التراشق بين الأندية

قال الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس نادي الشمس، إنه سيشكل لجنة محايدة تعتمد في عملها على "الأمانة وشرف المهنة" بحسب تعبيره، لافتا إلى أنها ستتكون من 3 أو 4 أعضاء على أقصى تقدير كما طالب بضرورة أن يكون للجنة صلاحيات حتى تتمكن من أداء عملها "بفاعلية وتأثير".

وأشار أبو زيد، في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أنه سيلتقي الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور الاستقرار على أسماء أعضاء اللجنة، لعرض الأسماء عليه تمهيدا لاعتمادهم بشكل نهائي، "اللجنة ستضم 3 أو 4 أعضاء فكلما قل العدد يصبح العمل محدد ومركز، كما أن اللجنة ستضم أشخاصا فاعلين ومؤثرين وليسوا مجرد شخصيات مشهورة قد لا تفعل شيئا" بحسب تعبيره.

وأكد رئيس اللجنة أنه سيجلس مع كرم جبر لمعرفة صلاحيات اللجنة "سأجلس مع رئيس المجلس لمعرفة صلاحياتي ودوري ووضع النقاط على الحروف بعد تشكيل اللجنة بالكامل، خاصة وأنه كانت هناك لجنة محترمة سابقة برئاسة الناقد الرياضي فهمي عمر فمن يأتي بعده فهذا شرف ما بعده شرف، وبالتالي سنناقش كل الأمور بعد اختيار اللجنة ومعرفة صلاحياتها، لو ملهاش دور ميبقاش ليها لزمة" على حد وصفه.

وحول رؤيته في أزمة التراشق بين الأهلي والزمالك وقناتيهما قال أبو زيد "أنا مش جاي عشان مجرد أحل صراع بين طرفين، كما أن أي صراع مهما كان له حل، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قوي والساحة بها وزير رياضة قوي يبذل جهد محترم، فكل الأطراف ستتعاون لحل هذه المشاكل، وفي النهاية يجب أن يكون اللجنة لها دور مؤثر وفعال للمساهمة في أحداث هدوء على الساحة الإعلامية الرياضة، لأننا في بلد بها في بلد فيها قانون.

وأكد رئيس لجنة الإعلام الرياضي أن اشتغال لاعبي الكرة المعتزلين في الإعلام أحد أسباب التراشق وبث التعصب بالوسط الرياضي، موضحا أن لديه رؤية لحل هذه الأزمة كما أشار إلى أن العلاقات الشخصية من الممكن أن تحل الكثير من المشاكل، وأن اللجنة تستطيع أن تحل أزمة التراشق بين الأهلي والزمالك.

وكان كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن الأربعاء الماضي أسماء رؤساء 13 لجنة بالمجلس، من بينهم الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس نادي الشمس، ونائب رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة التابعة لمؤسسة أخبار اليوم، ليترأس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي خلفا للناقد الرياضي والإذاعي فهمي عمر.