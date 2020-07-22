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الأعلى للإعلام ينذر قناة الصحة والجمال لبث خبر مكذوب عن السد الإثيوبي

جبر: نطالب وسائل الإعلام باللجوء للمصادر الرسمية في القضايا الوطنية

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أحمد البهنساوي
05:53 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
كرم جبر

كرم جبر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توجيه إنذار لقناة الصحة والجمال، لاتهامها بنشر خبر مكذوب عن السد الإثيوبي.

وقال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مؤتمر صحفي اليوم: "ناشدنا القناة بأن تلتزم أقصى درجات الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بالسد الإثيوبي، خصوصا أن وزارة الري، لديها كل البيانات، وقررنا لفت النظر وتوجيه تحذير شديد اللهجة بعدم تكرار الأمر".

وأوضح "جبر" أن كل الشكاوى التي وصلت للمجلس سيجري مناقشتها بداية الأسبوع المقبل: "طلبنا من كل وسائل الإعلام اللجوء للمصادر الرسمية أولا للحصول على البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، لاسيما أن الوزارات المختلفة لديها صفحات عليها كل المعلومات".

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