أحمد الفيشاوي في الذكرى الأولى لوفاة والده: "أطيب خلق الله"

استعاد الفنان أحمد فاروق الفيشاوي الذكرى الأولى لوفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي من خلال صورة تجمعه معه ووالدته الفنانة سمية الألفي عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الفيشاوي": إلي اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله.. قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي.. أسألكم الفاتحة لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية.

وتوفي فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا.