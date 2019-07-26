الفيشاوي في لقاء قديم يتحدث عن أهم إنسانة في حياته: لينا أحمد محمد فاروق

تحدث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن الإنسانة التي يتمنى أن تظل بجواره في محنة مرضه، خلال لقاء تلفزيوني سجل له مع الإعلامية "أروى" في برنامج "تحت السيطرة"، قبل وفاته.

وقال الفيشاوي، إن الوحيدة التي يتمنى أن تكون قريبة منه في محنته هي لينا الفيشاوي، وذكر اسمها بالكامل لينا أحمد محمد فاروق فهيم الفيشاوي.

ووصف حفيدته "لينا"، بأنها "حبيبته وحبيبة قلبه"، مؤكدا أنها أهم إنسانة في حياته حاليًا، وأوصى ابنه أحمد بمراعاتها والاهتمام بها.

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر أمس، بعد صراع مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.