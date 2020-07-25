تظاهرات منتظرة ضد نتنياهو اليوم.. وتهديدات لشرطة الاحتلال

احتجاجًا على سياساته وطريقة تعامله مع أزمة كورونا، يستمر الإسرائيليون في الحراك والتظاهر ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، ومن المنتظر أن يخرج الإسرائيليون، مساء اليوم، في تظاهرة جديدة أمام منزله في تل أبيب، بالإضافة إلى تظاهرات أخرى في أنحاء الأراضي المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أنه من المتوقع أن يشارك في التظاهرات الآلاف من الإسرائيليين.

ووفقًا لـ"مكان"، طلب أحد زعماء الحراك الاحتجاجي المحامي جونين بن يتسحاك من القائم بأعمال المفتش العام للشرطة الميجر جنرال موتي كوهين، أن يحظر على أفراد الشرطة استخدام سيارات لرش المياه لتفريق المتظاهرين، وفي رسالة بعث بها إلى الميجر جنرال كوهين هدد جونين بأنه سيلجأ إلى المحكمة إذا لم يستجب لطلبه.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته للدعم الاقتصادي، التي وُصفت بأنّها "شبكة أمان" للعمال الذين يعملون لحسابهم، والعاطلين عن العمل والشركات، من أجل إخراج إسرائيل من أزمة وباء كورونا.

وقال إنه سيجري تنفيذ الخطة، بشكل كامل، على مراحل بما يتضمن مساعدة الشركات الكبرى، وبأنّ الجزء الثاني أو الدفعة الثانية من هذه المساعدات لم يجري الموافقة عليها بعد.