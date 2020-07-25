أستاذ استثمار يوضح معايير انخفاض التضخم

وجه الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، الشكر للحكومة المصرية على جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، لافتًا إلى أنَّ هذه الأزمة شكلت عبئا أكبر على البنك المركزي تجاه ممارسات نحو معدل التضخم وخفضه، ولكن إلى الآن هناك إنجاز يتحقق على أرض الواقع ويشهد بذلك المؤسسات الدولية.

وأضاف "باغة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنَّ المعيار الأساسي لانخفاض التضخم يكون بالرقم القياسي في أسعار الخضراوات والفاكهة والمشروبات وهو الذي يتمّ عليه قياس التضخم في مصر إلى جانب بعد الأشياء الأخرى الفرعية، ولكن المعيار الأساسي للحكومة يكون خاص بالتغذية والمشروبات وهو الذي يتحدد عليه رقم التدفق في مصر.

وتابع أنَّ أسعار مواد البناء يحدث نوعًا من التضخم وتكون هناك حالة شاذة في الاقتصاد تسمي "الركود التضخمي" وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم فإن وضع أسعار لمواد البناء فهذه الأمور مستبعدة بعض الشيء من عملية الحساب الخاصة بالتضخم والجزء الأساسي يكون خاص بالأغذية والمشروبات وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتمّ قياس عليها ما يسمى برقم القياس للأسعار في مصر.