يقدم بنك ناصر الاجتماعي، لعملائه، قرض تمويل الغاز الطبيعي، وهو قرض حسن لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي الي قاطني المنازل الاكثر فقرا، والتي يتمّ تحديدها من قبل وزارة التضامن، وذلك وفقًا للبرتوكول الموقع بين وزارة البترول ويمثله الشركة المصرية للغازات الطبيعية ايجاس وشركة مصر للتامين.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لقرض تمويل الغاز الطبيعي من بنك ناصر الاجتماعي، وإجراءات الحصول على الخدمة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة للحصول على قرض تمويل الغاز الطبيعي من بنك ناصر الاجتماعي

يتمّ تحديد الفئات المستحقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي (مستحقي منحة الاتحاد الأوربي) وذلك بالتعاون مع شركات توصيل الغاز، وفي حال موافقة وزارة التضامن الاجتماعي يتم استيفاء نماذج الحصول على القرض عن طريق شركات توصيل الغاز.

إجراءات الحصول على قرض تمويل الغاز الطبيعي من بنك ناصر الاجتماعي

ـ يتمّ التقديم عن طريق شركات توصيل الغاز.

ـ ولا يتمّ منح التمويل الا بعد الانتهاء من أعمال التركيب والصيانة.

أنشئ بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2 مليون جنيه كأول كيان اقتصادي اجتماعي في مصر والشرق الأوسط وبتطور لرأس المال حتى وصل إلى 2.5 مليار جنيه، وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة في 25 يوليو 1972 ثم واصل البنك انتشاره حتى وصل عدد فروعه الى 94 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتطلع البنك لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع.