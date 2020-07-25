طرح قضايا الألغام في لقاء محافظ مطروح ومسئولي التعاون الدولي

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، السبت ممثلي الأمانة التنفيذية لإزالة الغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى، فى إطار الجهود التى توليها الدولة فى مجال العمل المضاد للألغام والتنمية المستدامة ومساعدة ضحايا الألغام وذويهم والتوعية بمخاطر الألغام وبمتابعة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

واستعرض اللقاء الأنشطة والمشروعات التنموية التى قدمتها الأمانة التنفيذية بوزارة التعاون الدولى لصالح ضحايا الألغام وذويهم بجانب التوعية بمخاطر الألغام، كما تم مناقشة المشروعات التنموية المخطط تنفيذها على أرض محافظة مطروح خلال الفترة المقبلة.

وأشاد محافظ مطروح على بكل الجهود التى تقدمها وزارة التعاون الدولي، مع تأكيد تقديم كل الدعم لأعمال الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى على أرض محافظة مطروح خاصة بما ييسر على مصابى الألغام وذويهم.