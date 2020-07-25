إصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة بسبب "ركنة سيارة"

أصيب شخصان، اليوم السبت، على أثر مشاجرة نشبت بين طرفين بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا بنشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية ووقوع مصابين، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتبين بحسب التحريات نشوب مشاجرة، بين طرف أول، صاحب مكتبة وعامل، وطرف ثاني، صاحب عقار، حيث وضع صاحب العقار "أ.م.ع"، سيارة أمام مكتبة للجملة، إلا أن عامل بالمكتبة طالبه بتحريكها من أمام المكتبة لوقت قصير نظرا لقدوم سيارة تحمل بضاعة خاصة في طريقها للوصول.

إلا أن صاحب العقار لم يرضخ لطلب العاملين بالمكتبة، حيث تواصل العاملون بالمكتبة مع صاحبها الذي حضر على الفور لمعرفة سبب المشكلة.

وبالتحدث مع الطرف الآخر أكد أنه سيصل له بعد قليل، وبعدها حضر برفقة مجموعة من الأشخاص تعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء والخرطوش، وأصيب صاحب المكتبة بجرح قطعي في زراعه، وأصيب عامل بالمكتبة.

جرى تحرير المحضر رقم 15907 جنح لسنة 2020، قسم ثان شبرا الخيمة.