صور.. أضاحي العيد بالتقسيط لموظفي مطروح

أعلنت، محافظة مطروح، افتتاح مشروع شادر تسليم الأضاحي، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتيسير الحصول على الأضاحي مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع جميعة تنمية الثروة الحيوانية بمطروح.

وشارك في افتتاح شادر الأضاحي، وجيه عبدالرازق عمارة رئيس مركز ومدينة مطروح، والدكتور سعد جويلي مدير مديرية الطب البيطري بمطروح.

وبدأ اليوم، تسليم وتوزيع الأضاحي بالتقسيط على الموظفين، من خلال جمعية تنمية الثروة الحيوانية بمطروح، حيث يجري بيع الأضاحي حسب سعر كل أضحية ووزنها بالتقسيط مع خصم جزء شهري من مرتب الموظف، للتيسير عليه في الحصول على الأضاحي ومراعاة للأحوال الاقتصادية.