"الأورمان" تستهدف توزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحى ببني سويف

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن استكمال الجمعية نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع محافظة بني سويف بتوزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحي و(40) عجل بلدي ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

وأكد "شعبان" أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع "صك الأضحية" لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة بني سويف ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأشار إلى أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة ببني سويف وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في بني سويف من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان، أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 50 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لأهالى محافظة بني سويف، طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يجري ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين عند وصولها مصر.

وأطلقت جمعية الأورمان قبل سنوات مشروع "صك الأضحية" من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.