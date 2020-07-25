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الأهلي يعلن سبب استبعاد صالح جمعة أمام سموحة

كتب:

علي سمير
04:28 م | السبت 25 يوليو 2020
صالح جمعة وفايلر

صالح جمعة وفايلر

كشف مصدر مُطلع داخل النادي الأهلي، سبب استبعاد صالح جمعة من مباراة سموحة الودية التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن برنامجه التدريبي استعدادًا لعودة بطولة الدوري، يوم 6 أغسطس المقبل.وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "كنا نتوقع مشاركته أمام سموحة، إلا أن رينيه فايلر المدير الفني طلب منه خوض تدريبات بدنية خاصة قبل المباراة، وهو ما يعني أنه مستبعد ولن يشارك".

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