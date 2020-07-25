فهد الزاهد يستعد لـ"جاني في ملعبي" مع محمد نور

أكد المنتج الموسيقي فهد الزاهد، أنه يستعد حاليًا لتجهيز فيديو كليب جديد مع المطرب محمد نور باسم "جاني في ملعبي"، في تعاون أول يجمعهما معًا من توقيع المخرجة بتول عرفة، والتي تستعد هي الأخرى لتصوير الكليب في أقرب وقت بعد إنهاء التحضيرات النهائية.

وأشار فهد في بيان إلى أن الكليب سيتم تنفيذه الأسبوع المقبل، وسيشكل مفاجأة كبيرة للمطرب محمد نور الذي يتميز بصوت رائع، موضحًا أن الكليب يحمل فكرة جديدة وجريئة علي مستوى الأداء والتنفيذ واللحن والتصوير والتوزيع، وهذا ما تسعى إليه دائما شركة " لايف استايلز ستديوز" الذي حققت نجاحات كبيرة في مجال الغناء خلال الفترة الماضية.

أغنية "جاني في ملعبي"، غناء محمد نور، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة، ومن المقرر طرح برومو الأغنية في عيد الأضحى المقبل.