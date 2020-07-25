إيران تقرر إحياء "عاشوراء" رغم تفشي كورونا: "سنتقيد بالعلم"

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، إن إيران ستحيي مراسم عاشوراء لهذا العام، على الرغم من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسي، عن روحاني قوله، إنه سيجري إحياء مراسم عاشوراء سواء في المناطق الحمراء أو البيضاء من حيث تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وشدد روحاني، على أنه "ينبغي إقامة مجالس عزاء الإمام الحسين لهذا العام في كل مكان، في المدن والقرى، سواء في المناطق الحمراء أو الصفراء"، مضيفًا: "لا يمكن لأحد أن يخلق فجوة بين العلم والدين، سنتقيد بالعلم وسنعمل بما أمر به الدين"، داعيًا كافة المسؤولين في الأماكن الثقافية والمزارات الدينية إلى "العمل في إطار الدين ومراعاة البروتوكولات الصحية".

وأضاف الرئيس الإيراني: "نريد إقامة مجالس الحداد على الإمام الحسين من دون إصابة المعزين بالفيروس. هذا ما يريده منا الشعب والدين والإمام الحسين".