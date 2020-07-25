أمين "العمال العرب" يطالب المنظمات العمالية بإدانة حذف فلسطين من جوجل

قال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، غسان غصن، إن حذف اسم فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكي جوجل، محاولة لطمس تاريخ الشعب الفلسطيني الجلي ومحو لذاكرة الأجيال الطالعة واعتداء سافر على حقوقه المشروعة على أرض وطنه.

وأضاف غصن، لـ"الوطن"، أن مهما حدث فلن تغير الحقائق التاريخية التي يعرفها الجميع، مطالبًا إدارة محرك البحث بالتراجع عن هذا القرار والاعتذار فورا عن هذا الخطأ للشعب الفلسطيني.

وتابع الأمين العام للاتحاد الدولي، أنه يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام كل هذه الانتهاكات التي تحدث في حق الفلسطينيين، مطالًبا المنظمات العمالية العربية بإدانة مثل هذه التصرفات التي تعد انتهاكات صارخا في حق دولة عربية مثل فلسطين.