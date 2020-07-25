أول جلسة..قاضي "التحرش بمعيدة أسوان" يحيلها لدائرة أخرى لاستشعار الحرج

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار محمد علي السيد، اليوم، إحالة قضية "التحرش بجامعة أسوان"، والمتهم فيها طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش بمعيدة جامعية بالكلية، أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2019، إلى دائرة أخرى لاستشعار القاضي الحرج.

وكانت القضية المتهم فيها "محمود . م . أ" طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، وقعت أحداثها خلال الفصل الدراسي الأول، بعدما اتهمته "خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، بالتحرش اللفظي والجسدي، خلال المحضر رقم 19 لسنة 2020 إداري قسم شرطة أول أسوان، موضحةً خلال أقوالها في محضر الشرطة، أن الطالب تعرض لها بالتحرش عقب انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسي الأول.

وألقت الشرطة القبض على الطالب المتهم، وجرى حبسه 4 أيام، ثم تجديد حبسه 15 يوماً، حتى أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات للنظر في أولى جلساتها اليوم السبت.