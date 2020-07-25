قوات الدفاع المدني بالسعودية تعلن جاهزيتها لحج هذا العام

أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ، حيث تابعت فرق الإشراف الوقائي اشتراطات السلامة في المشاعر المقدسة ومقرات الجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قبل وصـولهم، للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن فرق الدراجات الناریة تشارك في تنفیذ أعـمال الإشـراف الـوقائي فـي المشاعر المقدسة، ومتابعة سـلامة تجھیزھا وتوفر وسائل الإطفاء فیھا والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكھـربائیة ومـخارج الـطوارئ، فـضلًاًعـن تجھیز فـرق الـدراجات الناریة بوسائل الإطفاء، للاسـتفادة مـن قـدرتھا على التحرك في الأماكن المختلفة كفرق للتدخـل الأولي لمباشـرة البلاغات عـن الحوادث في اللحظات الأولى مـن وقـوعھا.