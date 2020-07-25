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محمود مسلم

فيديو.. وزارة الحج السعودية تعلن وصول أول دفعة من الحجاج

كتب:

وكالات
04:26 م | السبت 25 يوليو 2020
الكعبة الشريفة

الكعبة الشريفة

نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، مقطع فيديو يرصد وصول أول مجموعة من حجاج بيت الله الحرام إلى جدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، تعليقًا على مقطع الفيديو: "وصول مجموعة من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، قادمين من القصيم" وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

 

وتستعد المملكة العربية السعودية لبدء موسم استثنائي من الحج، يقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأعلنت السعودية، أن مناسك الحج التي تقرر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية فيروس كورونا، ستبدأ في 29 يوليو، وقالت إنه سيجري السماح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علمًا أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.

 

 

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