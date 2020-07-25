رئيس الثانوية العامة: تصحيح الكيمياء والجيولوجيا وعلم النفس لم ينته 

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات لم تنتهِ من تصحيح مواد "الكيمياء والجيولوجيا وعلم النفس".

وأضاف حجازي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيجري جولة تفقدية في كنترول تصحيح شبرا الخيمة؛ صباح غد؛ لمتابعة سير العمل في تصحيح مادة علم النفس التي لا يزال العمل بها مستمرا.

وأكد حجازي استمرار العمل بكنترولات التصحيح حتى آخر يوم قبل إجازة عيد الأضحى، ومعاودة العمل بها مرة أخرى بعد العودة من الإجازة التي حددها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.