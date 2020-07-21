وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية من العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة شهدت محاولات شديدة لإفشالها، مشيرا إلى أنه لم يكن من الجائز دخول الجامعات دون خوضها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "أي تأجيل كان هيبوظ السنة اللي وراها، ومنظومة التنسيق كبيرة ولازم تاخد وقتها عشان المدارس والجامعات تبدأ مع بعض".

وتابع: "مصر استطاعت الحفاظ على صحة ومستقبل 22 مليون طالب، وهذا آخر عام لامتحانات الثانوية العامة بشكلها التقليدي، حيث سيختلف نظام التقييم".

وأردف: "الامتحان مبقاش الطالب شافه قبل كده، والهدف هو الفهم وليس حفظ حلول المسائل، وثقافة الفهم ستكون الشيء الذي سيعتمد عليه الطلاب، والدروس الخصوصية بالشكل الذي كانت تتم به، لن يسمح بها وهي غير قانونية أو تعليمية ولا علاقة لها بأساليب التقييم الجديدة، والامتحان سيقيم الفهم وليس الحفظ".

وأشار، إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية بداية من العام المقبل، والطالب الذي سيعيد السنة سيمتحن ورقيًا بالأسلوب الجديد، لكن بنفس الامتحان ولن يحصل على التابلت: "التابلت للدفعة الجديدة".