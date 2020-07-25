تأجيل إعادة محاكمة بطرس غالي في قضية كوبونات الغاز لـ 30 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كوبونات الغاز"، لجلسة 30 أغسطس المقبل.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا غالي للمحاكمة، بعد أن نسبت له استصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.