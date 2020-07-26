وائل جسار لـ"الوطن": "ولا في الأحلام" أغنية رومانسية مصرية

انتهى الفنان اللبناني وائل جسار من تسجيل أغنية سنجل جديدة من المقرر أن تطرح بعد عيد الأضحى.

قال جسار لـ"الوطن" إن أغنيته الجديدة بعنوان "ولا في الأحلام" وهي من كلمات الشاعر المصري أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وهي أغنية رومانسية مثل أغلبية أغنياته.

وأشار جسار إلى أن أغنيته الجديدة بعد ولا في الأحلام ستكون باللهجة اللبنانية لكي يحدث حالة توازن بين لهجات أغنياته.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا غفيرا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.