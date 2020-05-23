وائل جسار يطرح "ما تغيبش ثواني" بمناسبة عيد الفطر

طرح النجم وائل جسار، فيديو كليب بعنوان "ما تغيبش ثواني"، بالتعاون مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

الفيديو يعد هدية من "جسار" لجمهور الفن العربي بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت إدارة المخرج فادي حداد.

صوّر جسار الفيديو كليب في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

الفيديو كليب قصة حقيقية عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر أن تخبئ الأمر عنه، فتبدأ رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

"ما تغيبش ثواني" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماسترنج محمود عزت ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".