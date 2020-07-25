"الإدارية العليا" ترفض 78 طعنا بانتخابات مجلس الشيوخ

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض 78 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإداري" على انتخابات مجلس الشيوخ، كما قضت بحجز 17 طعنًا أخرى للحكم بجلسة الغد، ليصل بذلك إجمالي الطعون المنظورة أمامها إلى 95 طعنًا.

وتتنوع الطعون ما بين الطعن على قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم ، فيما تتضمن طعون أخرى الطعن علي قرار قبول بعض المرشحين لخوض الانتخابات، فيما تطالب تطالب طعون بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.