"الإدارية العليا" ترفض 78 طعنا بانتخابات مجلس الشيوخ
كتب:
محمد عيسى
07:46 م | السبت 25 يوليو 2020
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض 78 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإداري" على انتخابات مجلس الشيوخ، كما قضت بحجز 17 طعنًا أخرى للحكم بجلسة الغد، ليصل بذلك إجمالي الطعون المنظورة أمامها إلى 95 طعنًا.
وتتنوع الطعون ما بين الطعن على قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم ، فيما تتضمن طعون أخرى الطعن علي قرار قبول بعض المرشحين لخوض الانتخابات، فيما تطالب تطالب طعون بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.