بالاسماء..مدير أمن سوهاج يعتمد الحركة الداخلية لتنقلات الضباط

اعتمد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج الحركة الداخلية لضباط مديرية الأمن والمراكز والاقسام.

وشملت الحركة تعيين اللواء جلال أبوسحلى، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال واللواء عاطف نجيب، نائب المدير لقطاع الجنوب، واللواء أحمد الشمندى، مساعد المدير للأمن واللواء محمد على إبراهيم خطارى، مساعد المدير للمالية واللواء كرم فاروق مساعد المدير للأفراد والتدريب، واللواء محمد فريد، مساعد المدير للشرطة المتخصصة واللواء خالد الريفى، مساعد المدير للوحدات واللواء أحمد فجر مساعد المدير للشرق.

وشملت الحركة نقل العميد سامح وفى، للعمل مأمور مركز شرطة طما والعقيد محمد علام، مأمور مركز سوهاج، والعقيد عبد المعز أبوسحلى، مأمور مركز جزيرة شندويل، والعقيد هانى صابر، مأمور مركز المراغة ،والعقيد محمد سمير، مأمور مركز دار السلام.

وشملت الحركة تعيين المقدم احمد صقر، رئيسا لمباحث مركز سوهاج، الرائد إبراهيم صقر، رئيسا لمباحث مركز شرطة أخميم، والمقدم محمد عبدالصبور، رئيسا لمباحث مركز شرطة طهطا، احمد تعليب رئيس مباحث طما، والرائد احمد العزازى، رئيس قسم طهطا والرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المراغة.

وشملت الحركة تعيين الرائد محمد جادالله رئيس مباحث جهينة، والرائد إسلام كريم رئيس مباحث جزيرة شندويل، والمقدم أحمد المولد، رئيس مباحث قسم ثان والرائد أسامة عجاج، رئيس مباحث قسم أول، والرائد محمد ابوالعطا، رئيس مباحث البلينا، والرائد محمد كمال، رئيس مباحث ساقلته.

وشملت الحركة تعيين الرائد هيثم شاكر، رئيس مباحث دار السلام والرائد عزت سليمان، رئيس مباحث جرجا والرائد أحمد العمدة رئيس وحدة مباحث الكوثر والرائد إسلام حمزة، رئيس وحدة مباحث المنشاه والرائد هيثم الحجيرى، رئيس وحدة مباحث العسيرات والرائد محمود ذكى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة جرجا.

وتم ترقية الرائد مصطفى فرغل، مفتش لمباحث قسم جرجا، والرئد أيمن عبد السميع، مفتش مباحث قسم ومركز طهطا، والرائد إبراهيم الشحات، رئيس مباحث الترحيلات، والرائد ذكى حمادى، مفتش مباحث البلينا.