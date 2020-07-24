بالأسماء.. حركة تنقلات الضباط الداخلية بالجيزة

أجرت مديرية أمن الجيزة حركة تنقلات الضباط الداخلية، وتصمنت الحركة تولي العقيد مصطفى ياسين مدير الأموال العامة بالمديرية، والعميد محمد مصطفى مدير العمليات، العميد مصطفى فتحي لإدارة التموين، كما تم نقل العميد خالد أبو العلا مديرا لقطاع الوحدات، والعميد عمرو البرعي لقطاع المال، المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة أكتوبر، وتصعيد العميد أحمد الوتيدي ليتولى رئيس قطاع جنوب الجيزة، والمقدم أحمد عصام رئيسا لمباحث الهرم.

وشملت الحركة تجديد الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال الجيزة، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد إمبابي لإدارة السيارات، العقيد محمد الصغير مفتش الهرم، العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، ومؤمن فرج رئيسا لمباحث إمبابة والإبقاء على المقدم طارق مدحت رئيسا لمباحث حدائق أكتوبر.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.