تقرأ في عدد الغد.. السيسي يوجه الحكومة بتوطين صناعة السيارات والنهوض بالغزل والنسيج

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي يوجه الحكومة بتوطين صناعة السيارات والنهوض بالغزل والنسيج"، و"التعليم: نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام الماضي".

كما تقرأ في "الوطن الاقتصادي"، "قانون البنوك الجديد يحظر تملك الأفراد أكثر من 10% من رأس المال المصدر ويحصن سرية الحسابات"، و"المستثمرون: السياسة النقدية للبنك المركزي دعمتنا في مواجهة كورونا وأوقفت تدهور المبيعات".

وفي "الوطن الرياضي"، "غانم سلطان: الخطيب ناجح في الأهلي.. وسني ما يسمحش أكون عصفورة لرئيس الزمالك.. وشيكابالا لا يقل عن صلاح"، و"كارتيرون يؤدب لاعبي الزمالك بعد هزيمة بيراميدز بتدريبات بدنية شاقة"، و"الأهلي يستفسر من رمضان صبحي عن عروض روسيا واليونان.. وفايلر مستاء من بادجي".