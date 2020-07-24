السيسي والرئيس الأوكراني يناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس، تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وأشاد الرئيس الأوكراني، بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر، لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، بما يساهم في تحقيق مصالحهما.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد أيضا، تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام، حيث ثمن الرئيس الأوكراني من جانبه، الجهود المصرية ذات الصلة، للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات، التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.