"مرسيليا العقارية" تشارك في بناء مستقبل مصر الحديث في العاصمة الإدارية الجديدة

شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، لـ«الوطن» عن العاصمة الإدارية الجديدة:

تحمل عاصمة مصر العالمية الجديدة صورة من مستقبل مصر الحديث، وتعكس تطويراً فى وجهة مصر الحضارية وصورة مشرفة لمصر تضاهى العواصم العالمية، وفى ضوء سعى المجموعة الدائم لوضع بصمة حقيقية فى السوق المصرية، كان لدينا إصرار على أن نضع بصمة جديدة لنا فى قلب العاصمة الإدارية.. وحرصنا كعادتنا على اختيار مشروع متميز على مختلف الأصعدة ««جولدن يارد - العاصمة الإدارية» بالشراكة مع شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال والتابعة لمساهمات شركات التأمين المصرية، والتى كانت من أوائل الشركات التى قامت بتوقيع عقد شراء أرض بالعاصمة الإدارية.

بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال.. «مرسيليا» تطور "جولدن يارد" بأفضل موقع بالعاصمة الإدارية على الإطلاق وباستثمارات تُقدر بـ5 مليارات جنيه

وقد حظيت «مرسيليا» فى منافسة شرسة لمسابقة أطلقتها وزارة قطاع الأعمال باختيارها كأفضل مطوِّر عقارى يمتلك من الخبرات والنجاحات والقدرات التسويقية ما يؤهلها لإقامة مشروع عمرانى متكامل بأفضل موقع بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديداً على أعلى ربوة بالطرح الأول - منطقة المستثمرين، وبإطلالة مباشرة على الحى الدبلوماسى، وبالقرب من النهر الأخضر والكاتدرائية وفندق الماسة.

وعن تصميم المشروع وعوامل تميز المشروع:

صرح «شريف حليو» بأن أحد أهم عوامل تفَرد المشروع هو التصميم الذى أشرف على اختياره لجنة رفيعة المستوى لمناقشة 12 تصميماً مقدماً من أكبر المكاتب الاستشارية الهندسية.

الجدير بالذكر أن على رأس تلك اللجنة الأستاذ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تم الاستقرار على أفضل تلك التصميمات والذى حقق جميع معايير الكفاءة والحداثة المطلوبة والذى فاز به بيت الخبرة العفيفى للاستشارات الهندسية (مكتب د/ حكيم العفيفى)، والذى يعد من أكبر بيوت الخبرة، لما له من نجاحات متميزة وسابقة أعمال قوية وفقاً لمعايير «ISO» وتم تقديم هذا التصميم إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتم صدور القرار الوزارى الخاص بالأعمال والإنشاء رقم 1003.

وأضاف «حليو» أنه من حسن حظ المجموعة ومشروع «جولدن يارد» تحديداً، كون أمير الطرب العربى الفنان «صابر الرباعى» الوجه الإعلامى للمشروع وبالتأكيد مشاركته فى حملة الإعلان عن المشروع بكليب غنائى كامل أضاف لشهرة المشروع والإقبال عليه.

ومن منطلق سعى مجموعة «مرسيليا» الدائم فى غزو أسواق جديدة والمبادرة بخلق قيمة مضافة بالمشروعات القومية والوطنية كمدن الجيل الرابع، ومن خلال تطبيق رؤية المجموعة واستراتيجياتها المبنية دائماً على التوجه بمتطلبات العميل ورغباته، حرصت المجموعة على توفير جميع الخدمات والمرافق الأساسية، بالإضافة إلى وجود شركة إدارة متخصصة توفر جميع الخدمات الفندقية، كما سيضم المشروع أيضاً نادياً رياضياً اجتماعياً به عدد كبير من الرياضات المتنوعة وملاعب متعددة الاستخدامات.

والجدير بالذكر أن المشروع على مساحة 42 فداناً، مكون من 1750 وحدة سكنية فاخرة، والتسليم على مرحلتين خلال 3 سنوات وفقاً لاشتراطات شركة العاصمة وبمساحات متنوعة تلائم جميع الأذواق ما بين 95 متراً و305 أمتار «دوبليكس» بأنظمة سداد متنوعة وفترات سداد طويلة تصل إلى 8 سنوات، وباستثمارات تُقدر بـ5 مليارات جنيه ويوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال عمر المشروع، ومن المستهدف تحقيق مبيعات تقدر بنصف مليار جنيه فى المشروع بنهاية 2020.

وأعلن «حليو» عن أن الوحدات التجارية بالمشروع أوشكت على الانتهاء، مضيفاً أن 50% من مبيعات المركز التجارى لصالح المصريين الموجودين بالخارج وكذلك الأجانب المقيمون بدول الخليج العربى.

كما نوه «حليو» بأن الأعمال الإنشائية تسير وفقاً للجدول الزمنى الموضوع برغم الظروف التى تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا، فإن معدلاتنا البنائية لم تتأثر بشكل كبير.