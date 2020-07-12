الإسكان: مليون عامل في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قدرات قطاعات الدولة سابقا لتنفيذ مشروعات الإسكان كانت لا تتجاوز في العام الواحد أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، بينما نتحدث عن تنفيذ مليون وحدة سكنية في 6 سنوات، "الموضوع مش محتاج مالية ولكن قدرات تنفيذية في قطاع الإسكان والمقاولات الذي تطور خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "الجزار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 3 محافظات في الصعيد خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة وهي سوهاج والأقصر وقنا، وجاري العمل في أسوان والوادي الجديد وبني سويف والمنيا، لافتا إلى أن كل تلك المشروعات الخاصة بالمناطق غير الآمنة ستنتهي في نهاية 2020.

وأشار إلى أن عدد العاملين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مليون عامل حاليا، ويتم توزيعهم في 6 أحياء سكنية جاري العمل بها ومشروع النهر الأخضر ومجموعة الأبراج والمباني الحكومية، لافتا إلى أن معظم تلك العمال مقيمين في معسكرات بالعاصمة، مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء من أكبر القطاعات التي تستوعب العمالة.