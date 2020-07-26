نائب "عمال مصر": قرار الحكومة بزيادة ساعات فتح المحال صائب

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) طبيعية في ظل حتمية دوران عجلة إنتاج الاقتصاد المصري.

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أن قرار رئيس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، صائب بكل ما تحمله الكلمة من معني، لا سيما في ظل الرغبة المستمرة في تعويض الضرر الذي لاحق الاقتصاد المصري مثل دول العالم، طوال الأشهر الماضية، بسبب جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة استمرار عجلة الإنتاج من أجل عودة الاقتصاد المصري بقوة واستكمال معدل النمو لما قبل الجائحة، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس اللعين تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.