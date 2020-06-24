محافظ الفيوم: سنعمل على توعية أصحاب المحال التجارية والكافيهات والمطاعم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة ستعمل بداية من الغد، على توعيه كافة أصحاب المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، مع البدء في ضبط كافة المخالفين مع بداية الفتح يوم 27 من الشهر الجاري.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك عدد من المطاعم غير المرخصة تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، ولن يسمح لها بالعمل خلال فترة الفتح التي أقرتها الحكومة مؤخرا، موضحا أن المحافظة تسعد بتواصل الكثير من المواطنين معها للإبلاغ عن أي أشخاص مخالفين للقانون في أرجاء المحافظة.

وأكد أن فترة الإغلاق التي حدثت على مدار الـ3 اشهر ساعدت أجهزة المتابعة المحلية في التقاط الأنفاس لمعرفة المحال المرخصة من الغير مرخصة، وسيتم إلزام كافة المحلات التجارية في الترخيص واتباع السياق القانوني للدولة.