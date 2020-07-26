نسمة عبدالعزيز تبهر جمهور الأوبرا بعزفها

تقدم عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز حاليا حفلًا في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يحضره عدد من جمهورها، وتألقت نسمة بعزف أغنية "3 دقات" لأبو.

وتضمن الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية منها رقصة السيف لـ ارام خاتشاتوريان ، مقدمة ويليام تل لـ جواكينو روسينى، تمايل لـ لويس ديميتريو، دسباسيتو لـ دادى يانكى، مامبو جامبو لـ بيريز برادو، بالإضافة إلى عدد من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التى أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها: في هويد الليل – البخيل وأنا لـ عمر خيرت، فى يوم وليلة لـ محمد عبد الوهاب، حلوة يا بلدى - سواح لـ بليغ حمدي، حارة السقايين لـ منير مراد، يا واد يا تقيل لـ كمال الطويل، يونس لـ محمد رحيم، سهر الليالى لـ الياس رحبانى، بالإضافة إلى ماريمبا فيوجن لـ عمرو عبدالفتاح.