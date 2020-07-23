نسمة عبد العزيز تحيي حفلا على مسرح النافورة بالأوبرا السبت

تقدم عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز حفلا فى الثامنة مساء السبت 25 يوليو، على مسرح النافورة بالأوبرا يتضمن مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية منها رقصة السيف لـ ارام خاتشاتوريان، مقدمة ويليام تل لـ جواكينو روسينى، تمايل لـ لويس ديميتريو، دسباسيتو لـ دادي يانكي، مامبو جامبو لـ بيريز برادو، بالإضافة إلى عدد من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التي أعادت صياغتها لتناسب إله الماريمبا منها في هويد الليل – البخيل وأنا لـ عمر خيرت، في يوم وليلة لـ محمد عبد الوهاب، حلوة يا بلدي - سواح لـ بليغ حمدي، حارة السقايين لـ منير مراد، يا واد يا تقيل لـ كمال الطويل، يونس لـ محمد رحيم، سهر الليالي لـ الياس رحباني، بالإضافة إلى ماريمبا فيوجن لـ عمرو عبد الفتاح.

جدير بالذكر، أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت في العزف على الآت الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب أميرة الإيقاع نظرا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.