مطار سوهاج الدولي يعلن بدء بالعمل بمنظومة الكاميرات الحرارية

أعلن الطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولي، بدء تشغيل وتفعيل منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات المطار لمواجهة فيروس "كوفيد19" وذلك بناء على توجيهات الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعمل على الأخذ بأحدث أساليب فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية، حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة التي تعد من أهم أعراض فيروس كورونا المستجد، وفي إطار خطة وزارة الطيران المدني لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم حديثاً تركيب الكاميرات الحرارية بمطار سوهاج الدولي.

ويمكن لهذه الكاميرات أن تعطي مؤشراً على عدم ارتداء الكمامة حيث تعتمد الكاميرات على أجهزة الاستشعار الحرارية (الأشعة تحت الحمراء) حيث تقوم بقياس الحرارة المنبثقة من الجسم من خلال أجهزة التصوير الحراري وتقوم بتخزين تلك الصور بعد وضع علامة على الشخص الذي تجاوزت درجة حرارته الدرجة الآمنة المتعارف عليها وتستطيع تلك الكاميرات أن ترصد تجمع بشري لا يقل عن 40 راكبا في لحظات بسيطة وتخزين بياناتهم وصورهم ثم تنتقل لترصد 40 آخرين وبمساعدة دخول هذه التقنية الحديثة المطارات المصرية نستطيع تحديد المسافرين الذين قد يكونوا عرضة للخطر للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في مطارتنا المصرية.