الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 1469 لسنة 2020، بمدّ فترة استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، لمدة ساعتين، لتصبح حتى منتصف الليل، بعدما كانت حتى العاشرة مساء في الفترة الماضية، اعتبارا من غد الأحد، مد فترة عمل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات"، لمدة ساعة، على أن يتمّ غلقها اعتبارا من 10 مساء، بدلاً من التاسعة مساء،

وتضمنت القرارات الجديدة، السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها.

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