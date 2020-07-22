لم تتضمن "حظر التجوال".. الحكومة تعلن 13 قرارا جديدا لمواجهة كورونا

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، 12 قرارا واجراءً احترازي قررتهم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من يوم 26 يوليو في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، وجاءت تلك القرارات كالآتي:

1- خلا بيان الحكومة عن "القرارات" عن وجود "حظر تجوال" خلال الفترة المقبلة.

2- قررت "اللجنة" استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات.

3- وافقت "اللجنة" على النظر بعد العيد في إمكانية دخول 50% من طاقة الحدائق والمتنزهات التي يدخل لها بتذاكر.

4- قررت "العليا لكورونا" زيادة نسبة تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهي لتصبح 50% اعتباراً من 26 يوليو.

5- سيتم تعديل مواعيد غلق تلك المنشآت اعتباراً من نفس اليوم بالإضافة لمحال ومنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح حتى 12 منتصف الليل.

6- بداية من 26 يوليو، سيتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.

7- قررت "اللجنة" استمرار عمل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية.

8- ستقتصر صلاة العيد على النقل من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

9- ستضع وزارة الأوقاف ضوابط العودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، على أن تعرض الخطة على "لجنة الأزمة" في اجتماعات مقبلة.

10- الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات.

11- إمكانية السماح بعقد مؤتمرات رسمية واجتماعات، بحد أقصى 50 مشارك في القاعات التي لا تقل طاقتها عن 100 فرد.

12- الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل.

13- التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.