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محافظ الفيوم: سنقطع الخدمات عن العقارات المخالفة حال عدم التصالح

كتب:

شريف سليمان
11:42 م | السبت 25 يوليو 2020
الدكتور أحمد الأنصاري

الدكتور أحمد الأنصاري

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المواطن الذي اشترى شقة مخالفة، سيكون حريصا على المصالحة مع الدولة خاصة بعدما فتحت الحكومة الباب لذلك. 

وأضاف محافظ الفيوم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى حال عدم التصالح سيتم قطع الخدمات عن العقارات المخالفة فى 30 سبتمبر.

 وتابع الأنصاري، أن قانون التصالح لا يحدد على من تقع مسئولية المخالفة، كون القانون غير معني بذلك: "في حال وجود خلل جسيم بالعقار المخالف لا يمكن التصالح معه، تكون الإزالة وجوبية وفورية". 

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