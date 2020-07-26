المصباحي: حكومة السراج دخلاء على الليبيين واستقبال "ليفي" أكبر دليل

قال الدكتور محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن استقبال حكومة فايز السراج الصهيوني برنارد ليفي، يؤكد أنهم دخلاء على الشعب الليبي وليسوا وطنيين، فهذه الزيارة كشفت أوجه الكثيرين أمام من غيبت عقولهم وكشف لهم نواياهم الخبيثة في ليبيا والراغبين في تفتيت الوطن الليبي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، على شاشة "CBC".

وأضاف "المصباحي"، أن ممثلي القبائل ومشايخ ليبيا الذين حضروا إلى مصر وفوضوا الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بالدخول للأراضي الليبية لتحريرها من الغزو التركي هم من يمثلون الشعب الليبي، أما من يستقبلون الصهيوني برنارد ليفي هم الدخلاء.

وأشار رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إلى أن ليفي تم طرده من ترهونة ومنعه تماما من دخول المدينة، كما أن هناك من هم في مصراتة نفسها يرفضون دخول هذا الشخص عراب الخراب إلى مدينتهم، مؤكدًا أن ليفي هو شخص يسعى لتنفيذ مخططات صهيونية، واستقبله الإخوان، وهم لا يفرقون كثير عنه فالطرفان لهم نفس الأهداف وهو بث الخراب والدمار في المكان الذي يحلون عليه.

وكان المفكر الفرنسي اليهودي برنارد ليفي، قد ظهر في ليبيا عام 2011 إلى جانب قادة المتمردين على القذافي، ولعب دورا كبيرا من وراء الستار، حيث استشاره الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي، قبل التدخل العسكري في ليبيا، بل ويُنسب له دور في إقناع ساركوزي بالقيام بدور رئيسي في جهود الإطاحة بالنظام الليبي السابق.