السفارة المصرية في روسيا تنظم احتفالات لمدة شهر في ذكرى 23 يوليو

بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو، افتتح السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي ينظمها المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالتعاون مع المكتبة الروسية الحكومية للأدب الأجنبي والموقع الرسمي لوزارة الثقافة الروسية.

عدد من المشاهير والفنانين شاركوا في الاحتفالية، من بينهم البروفسير ميخائيل بياتروفسكى مدير متحف الارميتاج الشهير، والسيد يفجينى بريماكوف مدير الوكالة الروسية للتعاون الدولى الإنسانى.

الاحتفالية شهدت افتتاح معرض فنى مصرى، شارك فيه أكثر من 26 فنانا مصريا يعرضون نحو 150 لوحة فنية، تعكس مستوى الفن المصرى المعاصر، كما تضمنت الاحتفالية محاضرة للمستشرق فلاديمير بلياكوف بعنوان "العلاقات المصرية- الروسية قبل ثورة 1952 وبعدها"، ومحاضرة للدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "تطور العلاقات المصرية الروسية فى الخمسينات والستينات وآفاق التعاون بين البلدين".

كما أقيمت منصة لعرض كتب باللغتين العربية والروسية تدور موضوعاتها حول ثورة يوليو 1952 والعلاقات بين البلدين , وسوف يتم عرض جميع الفاعليات على الموقع الرسمى لوزارة الثقافة فى دولة روسيا الاتحادية، وقد بلغ عدد مشاهدات الفاعليات فى اليوم الأول أكثر من 200 الف مشاهدة مما دعا وزارة الثقافة الروسية لتمديد العرض لمدة شهر كامل .