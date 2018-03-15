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الوطن

السفارة المصرية في روسيا: رجل أعمال ينقل الناخبين للمقار مجانا

منذ 22 دقيقة
كتب: نوران عاطف
السفارة المصرية في روسيا: رجل أعمال ينقل الناخبين للمقار مجانا

عماد عبداللطيف، طالب مصري في رسويا

في ظل اقتراب موعد بداية الانتخابات الرئاسية للمغتربين خارج البلاد، تواصل الجاليات المصرية بمختلف الدول مجهوداتهم لتسهيل العملية الانتخابية المقرر أن تبدأ غدا وتستمر 3 أيام.

وإلى روسيا حيث الابتعاد الكلي عن المنطقة العربية، عبر الطالب عماد عبداللطيف عن امتنانه لنشاط السفارة المصرية والمركز الثقافي المصري هناك، حيث جرى دعوتهم للمشاركة بالعملية الانتخابية، إضافة لاهتمامهم المستمر بالتواصل مع الجالية المصرية وتلبية احتياجاتهم.

ونشر المستشار الثقافي للسفارة المصرية في روسيا أسامة السروي، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، منشورا يعلن فيه عن "تبرع رجل أعمال مصري طلب عدم ذكر اسمه، بتوفير تذاكر سفر إلى موسكو لأي مصري يعيش بمدينة أخرى، سواء كانت لقطار أو طائرة، لتسهل الذهاب للانتخاب، خلال أيام الاقتراع الثلاثة، وكل المطلوب هو تحديد يوم السفر وإرسال صورة من جواز السفر على رقم تم تعيينه، لحجز التذاكر وإرسالها إليكترونيًا".

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