عميد ألسن عين شمس تكرم طلاب "الألمانية" لمشاركتهم في التوعية بكورونا

كرمت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، صباح اليوم، طلاب الفرقة الرابعة بقسم اللغة الألمانية، الذين دشنوا مبادرة بفيديو توعوي باللغة الألمانية لتوعية العالم من خطر فيروس كورونا، بالالتزام بالتعليمات الطبية للتصدي لجائحة كورونا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالقسم، وقد تم التكريم بالمراعاة الكاملة للإجراءات الاحترازية.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، خلال كلمتها على أن ما قدمة طلاب قسم اللغة الألمانية من مستوى متميز لاستخدام اللغة ومصطلحاتها؛ إنما يعبر عن قدرات خريجي الألسن بشكل عام، مشيرة إلى قدراتهم على تكوين كنزًا استراتيجيًا للدولة المصرية في مجال اللغات الأجنبية و قدراتهم على التعامل بشكل احترافي مع الثقافات العالمية؛ بما يسهم في توفير الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات الدولة المصرية في أي وقت، بالإضافة إلى قدراتهم على غزو سوق العمل في شتى المجالات.

الطلاب قدموا فيديو متميز ومختلف للتوعية ضد فيروس كورونا باللغة الألمانية، هذا الفيديو الذى لقى صدى كبيرا في مصر وألمانيا وتم نشره على صفحة الاتحاد الأوروبي والتنويه عنه في العديد من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام.

وفي الختام قامت عميد الكلية، يرافقها وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب، أماني كمال رئيس قسم اللغة الألمانية بالكلية، ضياء النجار أستاذ اللغة الألمانية بتكريم طلاب الفرقة الرابعة وتسليمهم شهادات تقدير.