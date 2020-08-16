العائدون إلى الغربة بعد فتح الطيران: الرزق لا يعرف كورونا

فرحة كبيرة كان ينتظرها عدد ليس بالقليل من المصريين المغتربين الذين توقفت بهم السبل بعد عودتهم إلى مصر مرة أخرى، بين رحلات استثنائية، أو إجازات طالت بسبب وقف حركة الطيران بين الدول وبعضها البعض، لتعود حركة الطيران مرة أخرى، ويعود معها الأمل لهم، رغبة منهم في "العودة إلى الغربة" مرة أخرى رغم خطورة الأزمة التي يعيشها العالم أجمع بسبب وباء كورونا، إلا أنهم لم يجدوا بديلا لهم، فقد انقطعت أرزاقهم بعدما توقفت أعمالهم وأصبحوا لا يجدون مصدرًا للعيش، فباتت الغربة يقابلها المخاطرة بالحياة، والخط الفاصل بينها "أكل العيش".

في هذا الملف، تسلط "الوطن" الضوء على "العائدين إلى الغربة" مرة أخرى، بعد أن فتحت مصر رحلات الطيران بينها وبين غيرها من الدول أول الشهر الجاري، لنرصد من خلال الملف "الفترات الصعبة" التي عاش فيها هؤلاء المصريون، وكيف كانوا يستعدون للعودة مرة أخرى إلى حيث أتوا مجبرين.