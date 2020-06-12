"الغربة ما نستوش بلده".. طبيب سوهاجي بالسعودية يساعد محافظته ضد كورونا

رغم أنه يعمل طبيبا لأمراض القلب في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه لم ينسَ المكان الذي تربى فيه، ومع اجتياح فيروس كورونا العالم بدأ الدكتور محمد مفيد أبوضويه، أستاذ أمراض قلب الأطفال بكلية الطب جامعة سوهاج، في التفكير في خدمة أبناء سوهاج وتقديم يد العون لهم بما أتيح له من إمكانيات رغم بعد المسافة.

ودشن أبوضوية، مبادرة تهدف إلى متابعة المصابين بكورونا في منازلهم أو من تظهر عليهم أعراض المرض، وشارك في المبادرة عدد كبير من أبناء المحافظة، وأطلق على مبادرته "جروب العزل المنزلى لمرضى كورونا في سوهاج"، وأسس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمتابعة الحالات والرد على استفساراتهم.

قال أبو ضوية، لـ"الوطن" إن الجروب يهدف الي إرشاد الأهالي عند وجود اي أعراض لفيروس كورونا المستجد، حيث يقوم الأطباء بالمتابعة يوميا والرد علي أسئلة المتابعين والتواصل معهم عن طريق التليفون أو رسائل الواتس أب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم وهم في منازلهم. تحت إشراف مجموعة من أطباء الصدرية والحميات والأطفال.

وأضاف أن المشاركة من الأطباء واسعة في الجروب، ويجري توجيه المصابين بفيروس كورونا وتوعيتهم على طريقة العزل المنزلي ويتم صرف الأدوية لهم عن طريق صيدليات محددة، كما يتم توجيههم على معامل تحاليل لإجراء التحاليل المطلوبة لافتا إلى أن المسحة غير متاحة لكل الناس ويتم تشخص الحالات المصابة بكورونا عن طريق عن طريق تحليل الدم والأشعة المقطعية.

وأكد أن التحاليل تتم بنصف القيمة والأطباء يتقاضون أجرا رمزيا مقابل توقيع الكشف الطبي على المصابين، لافتا إلى أن الأطباء يتابعون المصابين عن طريق الاتصال التليفوني ويتم توعيتهم بالطريقة الصحيحة للعزل وكذلك تعاملهم مع المخالطين، ويتم التواصل مع الحالات بشكل يومي لتوجيه الإرشادات اللازمة لهم.

وأكد أبوضوية، أن الحالات التي تحتاج إلى التحويل لمستشفيات يتم توجيههم إلى تلك المستشفيات، ومن تحتاج متابعة من المنزل يتم متابعتهم بشكل يومي، لافتا إلى أن واجبه كطبيب هو الوقوف مع أبناء وطنه وتقديم كل الدعم لهم، لأن وزارة الصحة لن تستطيع رعاية كل المصابين ما لم يتكاتف أعضاء الجيش الأبيض في تلك الملحمة القومية.