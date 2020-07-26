اليابان تقدم منحة 2.2 مليون دولار لمحاربة الجراد في جنوب السودان

قدمت الحكومة اليابانية منحة قدرها 2.2 مليون دولار لمكافحة أسراب الجراد التي تغزو جنوب السودان، لتقليل الأضرار البيئية والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اجتياحها للأراضي الزراعية والتهامها مساحات واسعة من المحاصيل في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، اليوم: "في جنوب السودان، تتصاعد المخاوف من أنّ البلاد ستواجه أزمة غذاء خطيرة جراء الأضرار التي خلفتها أسراب الجراد، لتضاف إلى الأضرار التي سببتها أزمة الفيضانات منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن تسهم المساعدات الإغاثية في تحسين مستويات التغذية لما يقرب من 49 ألفا و900 مواطن".

وأشارت الوزارة اليابانية، إلى أنّ جنوب السودان تتلقى منحة قدرها 1.7 مليون دولار بينما تحصل أوغندا على 500 ألف دولار، ولاسيما أنّ أسراب الجراد هاجمت في فبراير الماضي مقاطعة مجاوي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان وأوغندا.

من جانبه، قال وزير الزراعة والأمن الغذائي لجنوب السودان، أونيوتي أديجو، إنّ أسراب الجراد هاجمت مساحات كبيرة من الأراضي وأتت على كميات كبيرة من المحاصيل.

وفي استجابة للأزمة أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" على لسان ممثلها في جنوب السودان، أنّ المنظمة بادرت بتركيب 1000 جهاز رش خلفي لمحاربة غزو أسراب الجراد.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في أواخر فبراير الماضي تقديم 8 ملايين دولار لدعم العمليات الإقليمية للسيطرة على الجراد في إثيوبيا وكينيا والصومال.