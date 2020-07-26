نائب: التعاون مع "فاس" بداية جيدة لحل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية

أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتوقيع برتوكول دولي مع مشروع دعم الأعمال الزراعية والأمن الغذائي "فاس" لخدمة صغار المزارعين ومساعدتهم في تصدير منتجاتهم، موضحًا أنّ صغار المزارعين يعانون أكثر من غيرهم من الفلاحين من العديد من المشكلات التي قد تجعلهم يمتنعون عن الزراعة وبيع أراضيهم.

وأضاف أنّ مشكلة تسويق المحاصيل من أكثر الأزمات التي يعاني منها صغار المزارعين خاصًة في الفترة الراهنة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية والسماد، موضحا أنّ السماسرة يتحكمون فى منظومة التسويق، ما يقلل أسعار المنتجات الزراعية التي يحصلون عليها من الفلاحين، وبالتالي لا يحققون هامش الربح المرجو.

وأشار مشهور إلى منظومة تكويد المزارع، واعتبرها خطوة مهمة لتحسين أوضاع تصدير الحاصلات الزراعية، للقدرة على التحكم فى الشحنات المسافرة والتأكد من صلاحيتها وفقا للمواصفات لدى كل سوق.

وأوضح أنّ الصادرات الزراعية أحد أصعب القطاعات التي يتم التصدير فيها، وتحتاج متطلبات بعينها للحفاظ عليها، من خلال توافر ثلاجات للتخزين، ما يستغرق بعض الوقت لدخول الأسواق.