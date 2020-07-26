نيكول سابا تهاجم اللبنانيين: برافو على شعبنا الواعي كورونا صار كالأرز

أعربت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن غضبها، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان، موضحة أنّ البعض يتواجد بالشواطئ والنوادي في ظل هذه الجائحة.

كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك! يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!!#انقبروا_انضبوا#كورونا — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) July 25, 2020

وغرّدت سابا، عبر حسابها على تويتر: "كورونا صار بلبنان متل الرز، برافو على شعبنا الواعي خليكن على البحر وبالـclubs مولّعينا، مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا أهبل من هيك، يا لطيف أنا ما شفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن".

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، قال إنّ بلاده تمر بمرحلة فاصلة فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنّ اتخاذ الحكومة قرارا بإغلاق البلاد مجددا يرتبط بسلوكيات اللبنانيين ومدى التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الرامية إلى منع تفشي الوباء في البلاد.

وأوضح حسن، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة بهدف منع التفشي المجتمعي للوباء في لبنان، أنّ اتباع الإجراءات الوقائية، يمثل ضرورة قصوى لتفادي الانحدار إلى مرحلة تفشي الوباء.

وأشار الوزير اللبناني، إلى أنّ حملات الفحوصات الشاملة التي تجريها وزارة الصحة لتحديد الواقع الوبائي في عموم لبنان، أظهرت نتائج تفيد بعدم التفشي المجتمعي لفيروس كورونا المستجد، غير أنّ فحوصات المخالطين للمصابين تشهد ارتفاعا في الأعداد، فضلا عن ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المصابة مجهولة المصدر ومن دون الوصول إلى حد التفشي المجتمعي.

وشدد حسن، على أنّ كل مصاب بكورونا المستجد سيتم عزله في أماكن حجر جرى تجهيزها خصيصا لهذا الغرض، إذا ما تبيّن أنّ عزل المصاب في منزله لا يلبي إجراءات السلامة الصحية المطلوبة ويجعله مصدر عدوى لأسرته ومخالطيه.