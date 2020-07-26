في ذكرى رحيله.. 4 أعمال لـ محمد خان ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية

أحد المخرجين القلائل الذين يهتمون بالتفاصيل في أعمالهم الفنية، وإيمانه بالناس و"حكاويهم" وإبرازها على شاشة السينما، لذلك احتلت أفلام المخرج محمد خان، مكانة مميزة في تاريخ السينما منذ سبعينات القرن الماضي، حتى رحيله في مثل هذا اليوم 26 يوليو من عام 2016.

مشوار فني طويل وأفلام بمثابة علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، تليق بمشوار محمد خان، الذي بدأ مشواره مخرجًا سينمائيًا من خلال فيلم "ضربة شمس" عام 1980، بطولة نور الشريف، نورا، ليلى فوزي، قبل أن يسبقه بإرهاصات ومحاولات فنية باعتباره مساعدًا لعدد من المخرجين.

رصيد فني لـ محمد خان، يتجاوز 25 فيلمًا منها "الحريف" مع عادل إمام، فردوس عبدالحميد، ومع أحمد زكي قدم عددًا من الأفلام منها "أيام السادات، مستر كاراتيه، موعد على العشاء"، ومع شريهان فيلم "يوم حار جدًا".

ومع الشباب قدم "بنات وسط البلد"، مع منة شلبي، هند صبري، وفيلم "قبل زحمة الصيف" مع هنا شيحة، وفيلم "فتاة المصنع" مع ياسمين رئيس، وفيلم "في شقة مصر الجديدة" مع غادة عادل.

وحسب استفتاء النقاد عام 1996 تمّ اختيار 4 أفلام للمخرج محمد خان، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وتستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

خرج ولم يعد

مع فريد شوقي، ويحيى الفخراني، وليلى علوي، قدم المخرج محمد خان فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، سيناريو وحوار عاصم توفيق.

مثّل فيلم "خرج ولم يعد" مصر في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي عام 1984، وفاز بالجائزة الثانية "الطانيت الفضي"، وحصل يحيى الفخراني على جائزة أحسن ممثل.

كما حصل فيلم "خرج ولم يعد" على جائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي المصري عام 1986.

زوجة رجل مهم

ومع أحمد زكي، وميرفت أمين، قدم محمد خان فيلم "زوجة رجل مهم" عام 1987، سيناريو وحوار رؤوف توفيق.

حصد فيلم "زوجة رجل مهم" الجائزة الثانية "سيف دمشق الفضي" كأحسن فيلم من مهرجان دمشق السينمائي عام 1987.

أحلام هند وكاميليا

عام 1988 قدم محمد خان، فيلم "أحلام هند وكاميليا" مع أحمد زكي، ونجلاء فتحي، وعايدة رياض، قصة محمد خان وحوار مصطفى جمعة.

وحصل فيلم "أحلام هند و كاميليا" على جائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي المصري عام 1989.

سوبر ماركت

قدم محمد خان، مع نجلاء فتحي، وعادل أدهم، وممدوح عبدالعليم، ونبيل الحلفاوي، عام 1990، فيلم "سوبر ماركت"، سيناريو وحوار عاصم توفيق.

حصل فيلم "سوبر ماركت" على جائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي المصري عام 1991.